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Spor

Ünal Karaman böyle veda etti!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da alınan başarısız sonuçlar nedeniyle antrenör Ünal Karaman takımına veda etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:44:00 - 2020-07-14 13:45:53

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman sezonun bitimine 2 hafta kala istifa etti. Rize ekibinde 9 lig maçına çıkan Karaman, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman sezonun bitimine 2 hafta kala yollar ayrıldı.Sezona Trabzonspor'da başlayan Karaman, bordo mavili ekipten 17. haftada ayrılmıştı. Süper Lig'de sezonun 25. haftasında Çaykur Rizespor'un başına geçen tecrübeli teknik adam, Rize ekibiyle ligde 9 maça çıktı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.Karadeniz ekibi son olarak 32. haftada oynanan maçta Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olmuştu. Çaykur Rizespor, sezonun bitimine 2 hafta kala topladığı 32 puanla 16. sırada yer alıyor.

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