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Spor Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması!
Spor

Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması!

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, kulübe yeniden başkan olmak için aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. Son dönemde Aysal hakkında aday olacağı yönünde iddialar vardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 11:47:00 -
Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması!

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, kulübe yeniden başkan olmak için aday olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi. Son dönemde Aysal hakkında aday olacağı yönünde iddialar vardı.

Galatasaray'ın "çilek transferleriyle" ünlü başkanı Ünal Aysal, adaylıkla ilgili açıklama yaptı.

Akşam gazetesine konuşan Aysal, adaylık düşüncesinin olmadığını söyledi. Aysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler.

Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim."

Galatasaray'da mart ayı içerisinde kritik bir mali genel kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilmeme durumu söz konusu ve muhalefetin ciddi bir çalışması var. Elmas yönetiminin akıbeti merak ediliyor.

 

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