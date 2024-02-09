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Ekonomi Un sektörü ihracatta dünya rekorunu kırdı
Ekonomi

Un sektörü ihracatta dünya rekorunu kırdı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 15:11:00 -
Un sektörü ihracatta dünya rekorunu kırdı

Türkiye, 2023’te 3 milyon 663 bin tonluk un dış satımıyla dünya un ihracat rekoruna imza attı.

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliğinden (IAOM) yapılan açıklamaya göre, 2015 yılından bu yana dünyanın en büyük un ihracatçısı unvanına sahip olan Türkiye, ihracatını 2018 yılında 3.5 milyon tonla zirveye çıkarmıştı. Sektör 2023 yılında ise 3 milyon 663 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. Sektör böylece dünya un ihracatı rekorunu kırmış oldu. IAOM Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 2023 yılında rekor tazelediklerini ve yaklaşık 1.5 milyar dolar gelir elde ettiklerini belirtti. Ulusoy, “2023’te 22 milyon tona ulaşmıştık. Bu sene de 24-25 milyon tonluk üretim bekliyoruz” dedi.

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