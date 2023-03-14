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Gündem 'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama
Gündem

'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sosyal medyada yer alan “gıda ürünlerinde un kurdu kullanıldığı” iddiasını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 14:32:00 -
'Un kurdu' iddiası... İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Sosyal medyada “Gıda ürünlerine un kurdundan elde edilen toz katılıyor” şeklinde yapılan paylaşımlar, İletişim Başkanlığı tarafından yalanlandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bülteninde konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

“Türkiye’de, un kurdunun gıda olarak kullanımı yasaktır ve izin verilmesine yönelik herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Avrupa Komisyonu, un kurdu ve çekirgenin ardından cırcır böceğinin de gıdalarda belli miktarda kullanılabilmesine onay verse de Türkiye’de böyle bir uygulama söz konusu değildir.

‘Türkiye’de ekmek, makarna, salça ve meyve suyu gibi ürünlere un kurdundan elde edilen toz katılıyor’ iddiası gerçek dışıdır.”
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