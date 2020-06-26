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Ekonomi

Un ihracatında ilk 5 aylık kaybı telafi edeceğiz

Eren Günhan Ulusoy, yılın ilk 5 ayında un ihracatında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir düşüşün söz konusu olduğunu, söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:45:00 -
Un ihracatında ilk 5 aylık kaybı telafi edeceğiz

Ulusoy, Yemen ve Suriye pazarında salgın nedeniyle yaşanan kayıplara değinirken, “Yıl sonunda ilk 5 aydaki 200 bin tonluk kaybın büyük kısmını telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Geçen yıl 3 milyon 262 bin ton un ihraç etmiştik. 2020 sonunda 3,2 milyon tona yaklaşacağımızı, 1 milyar dolar gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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