Un ihracatında ilk 5 aylık kaybı telafi edeceğiz
Eren Günhan Ulusoy, yılın ilk 5 ayında un ihracatında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir düşüşün söz konusu olduğunu, söyledi.
Ulusoy, Yemen ve Suriye pazarında salgın nedeniyle yaşanan kayıplara değinirken, “Yıl sonunda ilk 5 aydaki 200 bin tonluk kaybın büyük kısmını telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Geçen yıl 3 milyon 262 bin ton un ihraç etmiştik. 2020 sonunda 3,2 milyon tona yaklaşacağımızı, 1 milyar dolar gelir elde edeceğimizi öngörüyoruz” dedi.