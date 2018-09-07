Ticaret Bakanlığı, son dönemde yurt içi un fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı, İhracat Rejimi Kararı’nda değişiklik yaprak Dahilde İşleme Rejimi dışındaki un ihracatına yönelik yeni bir düzenleme yaptı. Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejimi dışında gerçekleşen un ihracatına sınırlama getirildiği ve sınırlama getirilen bölümün ülkenin toplam un ihracatının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturduğu açıklandı.

Düzenlemenin, yurt içi un fiyatlarında istikrarı sağlamayı, tüketiciyi korumayı ve spekülasyonun önüne geçmeyi amaçladığı açıklayan Bakanlık, söz konusu düzenlemenin geçici olduğu, fiyat istikrarının sağlanmasının ardından sona erdirileceği bildirdi.