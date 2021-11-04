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Kadın - Aile Un çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay un çorbası tarifi
Kadın - Aile

Un çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay un çorbası tarifi

Büyük küçük herkes tarafından severek tüketilen, yapımı pratik bir lezzettir.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:38:00 - 2021-11-04 22:42:26
Un çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay un çorbası tarifi

Büyük küçük herkes tarafından severek tüketilen, yapımı pratik bir lezzettir. Un çorbası tarifi.

Malzemeler

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 6 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
  • 2 tatlı kaşığı dolusu kuru nane
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 11 su bardağı su

Yapılışı:

Tencereye yağı alıp, fazla kızdırmadan eritelim. Ardından unu ilave edip, 1-2 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Sonra salçaları ve baharatları ekleyip, 1-2 dakika kadar daha kavurmaya devam edelim. En son tencereyi ocaktan alıp, suyu ve tuzu ilave edip içinde topak kalmamasına dikkat edelim. Sürekli bir tel çırpıcıyla çırpalım ve ocağa alalım. Tuzunu ilave edip, kaynatalım. Kaynadıktan sonra 5 dakika daha ocakta tutup, ocağı kapatalım.

Afiyet olsun…

 

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