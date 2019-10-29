Un çorbası nasıl yapılır? Un çorbası tarifi

Oldukça az malzemeli ve oldukça kolay çorba tarifi arayanlar için un çorbası tarifi bire bir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan un çorba nasıl yapılır? İşte un çorbası tarifi...

Un çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

2 yemek kaşığı dolusu tereyağı

1 su bardağı + 1 yemek kaşığı dolusu un

6 su bardağı su

karabiber

tuz

Üzeri için:

1 Yemek kaşığı tereyağı ve istediğiniz kadar kırmızı pul biber

Hazırlanışı

Tere yağını tencereye koyun eritin ve üzerine unu ekleyin sürekli karıştırarak kavurunuz.Unun renginin tam dönmesini sağlayın resimde rengini daha iyi anlarsınız.Verilen bu ölçüden iki kere çorba yapabilirsiniz.

Kavurduğumuz unu ikiye bölün ve daha sonra çorba yapmak için buzdolabına koyun.

Kavurduğumuz unun yarısını tencereye koyun ve üzerine 3 su bardağı soğuk su koyun ve sürekli karıştırarak ocakta pişirin koyulaşınca tekrar sıcak su ekleyin. Ama ilk başta mutlaka soğuk su ekleyin yoksa kavrulan un açılmaz ve topak topak kalır. Yani ilk soğuksu eklenecek ve sürekli karıştırarak pişirilecek.

Pişen çorbaya tuz ve karabiber ekleyin ve servis yapın.

Ayrıca üzerine sos yapmak isteyenler tereyağını tavaya alın eritin ve üzerine kırmızı pul biber ekleyin ama pul biberin yanmaması için ocağın üzerinde fazla bekletmeyin.

Hazırladığınız sosu kaselere koyduğunuz çorbalara ekleyip servis yapın.

İsterseniz yanında kızarmış ekmek ile sunabilirsiniz.