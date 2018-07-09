Un çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 çorba kaşı kadar tereyağı

2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

4 çorba kaşığı kadar un

1 büyük diş sarımsak

Karabiber, tuz ve tavuk bulyon kullanılmaktadır.

Son olarak da yeterince su gerekmektedir.

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 tatlı kaşı kadar tereyağı

Kırmızı toz biber ve kuru nane gerekmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak sirkede ilave edilebilir.

YAPILIŞI:

Tavuk bulyonu bir bardak sıcak suda iyice eritiniz. Daha sonra tencereyi ocağa koyduktan sonra içine yağı koyarak eritiniz. Eriyen yağın içine unu da ilave ederek kavurunuz. Unu kavurduktan sonra üzerine sıcak suda ettiğiniz tavuk bulyonu ve suyu ekleyerek karıştırınız. Topaklanmayı önlemek amacıyla mikserden yardım alabilirsiniz.

Karışım kaynamaya başladığında karabiber ve tuzunu ekleyerek karıştırmaya devam ediniz. İyice kaynadıktan sonra un çorbasının içerisine ezmiş olduğunuz sarımsakları ekleyiniz. Birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatınız.

Son olarak da tavada tereyağını eritiniz ve içerisine kırmızı toz biber ekleyerek biraz ısıtınız. Servis kâselerine çorbayı doldurduktan sonra üzerinde sosu gezdiriniz ve kuru nane ile süsleyerek servis ediniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.