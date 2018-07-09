THY - İmaj
0553 313 94 23

Un çorbası nasıl yapılır?

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan un çorbasını siz de kolaylıkla evinizde yapabilirsiniz. Un çorbası evdekolayca bulunabilecek malzemeler kullanılarak hazırlanan ve sıklıkla tercih edilen bir çorba türüdür.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36
Un çorbası nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1 çorba kaşı kadar tereyağı

2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

4 çorba kaşığı kadar un

1 büyük diş sarımsak

Karabiber, tuz ve tavuk bulyon kullanılmaktadır.

Son olarak da yeterince su gerekmektedir.

SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER:

1 tatlı kaşı kadar tereyağı

Kırmızı toz biber ve kuru nane gerekmektedir. Ayrıca isteğe bağlı olarak sirkede ilave edilebilir.

YAPILIŞI:

Tavuk bulyonu bir bardak sıcak suda iyice eritiniz. Daha sonra tencereyi ocağa koyduktan sonra içine yağı koyarak eritiniz. Eriyen yağın içine unu da ilave ederek kavurunuz. Unu kavurduktan sonra üzerine sıcak suda ettiğiniz tavuk bulyonu ve suyu ekleyerek karıştırınız. Topaklanmayı önlemek amacıyla mikserden yardım alabilirsiniz. 

Karışım kaynamaya başladığında karabiber ve tuzunu ekleyerek karıştırmaya devam ediniz. İyice kaynadıktan sonra un çorbasının içerisine ezmiş olduğunuz sarımsakları ekleyiniz. Birkaç dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatınız.

Son olarak da tavada tereyağını eritiniz ve içerisine kırmızı toz biber ekleyerek biraz ısıtınız. Servis kâselerine çorbayı doldurduktan sonra üzerinde sosu gezdiriniz ve kuru nane ile süsleyerek servis ediniz.

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:36
  1. sağlık
  2. yaşam
  3. sağlıklı yaşam
  4. kadın
  5. kadın aile
  6. mutfak
  7. çorba
  8. çorba tarifi
  9. un çorbası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır?
    1. Bebek kıyafetleri nasıl yıkanmalıdır?
    2. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    3. HDP'li milletvekillerinden skandal!..
    4. İngiltere'de depremler devam ediyor!
    5. Ek gıdalara hangi besinlerle..
    6. Yemin eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    7. Çocuklarda karın ağrısı neden olur?
    8. Fırat Çakıroğlu davasında karar..
    9. Anadolu Otoyolu'nda feci kaza! Ölü ve..
    10. Başkan Erdoğan yemin etti!
    11. Kurban fiyatları İstanbul! 2018..
    12. Un çorbası nasıl yapılır?
    13. Yeni bakanların yemin edeceği tarih..
    14. Çözülme devam ediyor! Teröristler..
    15. Tarihi tören başladı! Başkan Meclis'e..
    16. Erdoğan'ın yardımcıları son dakika..
    17. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    18. Tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola..
    19. Yeni kabinede Ticaret Bakanı Rıfat..
    20. Domates dondurucuda nasıl saklanmalıdır?
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...
    Mesut Özil'in babası o fotoğrafla ilgili konuştu: Erdoğan gibi biriyle...