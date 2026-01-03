  • İSTANBUL
Spor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Umutları hüsrana çevirmişti! Cimbom'un yedek yıldızından bomba talep

Galatasaray'da ara transfer dönemi planlamaları sürerken, kadroda düşünülmeyen Yusuf Demir cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 22 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulüpten sözleşme feshi için bedel talep ettiği öğrenildi.

Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılması gündemde olan Yusuf Demir'le ilgili yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Genç futbolcunun yönetimle yaptığı görüşmede, sözleşme feshi için fesih bedeli istediği belirtildi.

GALATASARAY YOLLARI AYIRMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılıların, kadro planlamasında yer almayan Yusuf Demir ile devre arasında yolları ayırmayı hedeflediği ifade edildi. Bu süreçte oyuncunun fesih bedeli talebi, ayrılığın seyrini etkileyebilecek bir adım olarak değerlendirildi.

 

YÖNETİM FESİH BEDELİNE SICAK DEĞİL

Galatasaray yönetiminin ise Yusuf Demir'in talep ettiği fesih bedelini ödemeye sıcak bakmadığı kaydedildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

