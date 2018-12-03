Umut veren mesajlar! KKTC’de dijital dönüşüm için ilk imza

Mehmet Canıtatlı Girne

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Huawei Türkiye Genel Müdürü Li Shen’in katıldığı imza töreni Girne’de gerçekleşti.

Terzioğlu: Mobil yazılım fabrikası kuralım

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, KKTC için birçok hayallerinin olduğunu vurgulayarak, “Son 50 yıla baktığımızda üç sektör hep büyüdü. Bunlar eğitim, sağlık ve turizm. KKTC eğitim, sağlık ve turizmde müthiş potansiyeli olan bir ülke. Bugün Belarus’ta 230 Ar-Ge mühendisimiz var. Çünkü orası gerçek anlamda üniversiteler ülkesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de öyle. Müthiş bir dinamizm ve bilgi üretiliyor. Benim hayalimde KKTC’yi bir mobil yazılım fabrikası olarak görmek var. Neden burada da Ar-Ge mühendislerimiz dijital operatör Turkcell’in uygulamalarını geliştiriyor olmasın ve ada gerçek anlamda bir dijital ihracat üssü haline gelmesin?” diye sordu. “Burada büyük bir potansiyel var ve bizi bekliyor” diyen Terzioğlu, “Ancak bunun için Kıbrıs’ın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesi ve 4.5G’ye kavuşması gerekiyor. İnşallah 2019’da KKTC’yi aynı Türkiye’de olduğu gibi dünyanın en iyi altyapısına kavuşturacağız. Çünkü dijital ekonominin bu altyapı olmadan büyümesine imkân yok. Bu ada gerçek anlamda bir teknoloji üssü olmaya aday ve burada dijital operatör Turkcell olarak elimizden geleni yapmaya hazırız” mesajını verdi.

Hayatı kolaylaştıracak

İmzaladıkları protokol ile KKTC’nin dijital dönüşümü için ilk adımlardan birini attıklarını belirten Terzioğlu, “Bu protokol ile hayata geçirilecek projeler yeni nesil teknolojilerin kullanımının hayatları nasıl kolaylaştıracağını açıkça ortaya koyacak” dedi.

Örnek iş birliği

Çinli teknoloji devi Huawei’nin Türkiye Genel Müdürü Li Shen de, 2002 yılından bugüne Türkiye’de faaliyette bulunduklarını dile getirdi ve Turkcell dâhil tüm iş ortaklarıyla Türkiye dijital ekonomisinin kalkınmasına ve hızla gelişmesine katkıda bulunmak istediklerini kaydetti. KKTC’de örnek bir dijital yatırım yapılacağını vurgulayan Shen, ’’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve burayı ziyaret eden turistler dijital dönüşümün getirdiği faydalardan bir an önce yararlanmaya başlayacaktır” diye konuştu.

Lefkoşa’da ne yapılacak

KKTC’nin dijital bir ülke olmasına önayak olacak protokole göre Kuzey Kıbrıs Turkcell, ilk olarak Lefkoşa’da yaşam kalitesini artıracak akıllı şehir çalışmaları kapsamında akıllı sinyalizasyon sistemi kuracak. Seçilecek pilot bölgede kullanıma sunulacak olan bu çözüm kapsamında sinyalizasyonda yapılacak iyileştirmeler ile vatandaşların trafikte geçirdikleri zaman azaltılacak. Bu ve benzeri projelerle şehirlerin dijital teknolojileri kullanarak akıllanması için kamu kurumları ve belediyeler ile iş birliği yapmak, Turkcell’in gelecek nesil iletişim teknolojilerinin toplumların hizmetine sunulması vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor.