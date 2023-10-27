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Medya Umut Kervanı’ndan Akit’e ziyaret
Medya

Umut Kervanı’ndan Akit’e ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-10-27 12:18:00 -
Umut Kervanı’ndan Akit’e ziyaret

Başta siyonist soykırıma maruz kalan Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalara yaptıkları insani yardımlarla gündeme gelen Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı yöneticileri, Akit Medya’yı ziyaret etti. Vakıf Başkanı Cengiz Kurtaran ve dernek gönüllüsü Erdal Elibüyük, Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile görüştü.

 HABER MERKEZİ

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, misafirlerini ağırlamayı devam ediyor. Başta siyonist soykırıma maruz kalan Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalara yaptıkları insani yardımlarla gündeme gelen Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı yöneticileri dün gazetemizi ziyaret etti. Vakıf Başkanı Cengiz Kurtaran ve dernek gönüllüsü Erdal Elibüyük, Küçükçekmece’deki genel merkez binamıza gelerek Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu ile Akit Medya Grubu Reklam Genel Müdürü Enes Kaçmaz’ın da hazır bulunduğu ziyaret oldukça samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahasanoğlu, Başkan Cengiz Kurtaran’a vakıf çalışmalarında başarılar diledi

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