Umut Evirgen neden gözaltına alındı? Ali Yaşar Koz kimdir?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Umut Evirgen, Yaşar Koz da gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İstanbul'da popüler eğlence mekânlarının işletmecileri arasında adı sıkça anılan, oyuncu Alina Boz'un eşi Umut Evirgen, "uyuşturucu madde kullanımına yer sağlama" iddiasıyla emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, tanık beyanlarında uyuşturucu kullanıldığı öne sürülen Etiler'deki "Kütüphane" adlı işletmenin müdürü Ali Yaşar Koz da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

İŞLETMECİ UMUT EVİRGEN HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma genişliyor. Son gelişmelerde, oyuncu Alina Boz'un eşi olan ve İstanbul'daki popüler eğlence mekânlarının işletmecileri arasında yer alan Umut Evirgen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Evirgen'e yöneltilen suçlamanın, "uyuşturucu madde kullanımına yer sağlamak" olduğu belirtildi.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Umut Evirgen, Türk yönetmen, senarist ve işletmecidir.

Eğitim Hayatı

Üniversite eğitimi için yurt dışına giden Evirgen, New York’ta Berkeley College’da işletme alanında lisans eğitimini tamamladı. Lisans eğitiminin ardından Türkiye’ye dönen Evirgen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak sinema eğitimi aldı.

Sinema Kariyeri

Umut Evirgen, 2019 yılında çektiği “Fine Dying” adlı kısa filmle hem ulusal hem de uluslararası birçok film festivaline katıldı. Bu çalışmanın ardından, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metraj filmi “Ben Bir Denizim” (2020) ile Adana Film Festivali’nin yarışma seçkisine dahil oldu.

Son Dönem Çalışmaları

Sinemacılığının yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alan Evirgen, son yıllarda Kimya (2021) ve Annesinin Kuzusu adlı yapımlara imza attı.

Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un bu akşam eşi Alina Boz’un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

KÜTÜPHANE MEKÂNININ MÜDÜRÜ ALİ YAŞAR KOZ DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında adı geçen Etiler'deki "Kütüphane" isimli eğlence mekânının işletme müdürü Ali Yaşar Koz'un da gözaltına alındığı bildirildi. Daha önce tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ardından ifade veren gizli tanıkların, söz konusu mekânda uyuşturucu kullanıldığı yönünde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.

Bu ifadeler üzerine narkotik ekipleri tarafından Kütüphane adlı işletmeye narkotik köpeklerinin de yer aldığı bir operasyon düzenlendiği öğrenildi.

"SENİ KÜTÜPHANEYE GÖTÜRECEĞİZ" MESAJI GÜNDEME GELDİ

Kütüphane adlı mekân, Mehmet Akif Ersoy'un, eski İletişim Başkanlığı çalışanı Furkan Torlak'a gönderdiği mesajda kullandığı "Seni kütüphaneye götüreceğiz" ifadesiyle de daha önce gündeme gelmişti. Bu mesaj, soruşturma sürecinde dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.