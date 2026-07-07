Umut Erol Çetin davasında bilirkişi raporu: Kamyonet sürücüsü tam kusurlu bulundu

Bilirkişi raporu: Sürücü asli ve tam kusurlu

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi heyeti raporunda, kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz'ün "asli ve tam kusurlu" olduğu kaydedildi. Raporda sürücünün gece vakti dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı, aracının hızını yol ve hava şartlarına uydurmadığı belirtildi.

Tekgöz'ün dikkatini yeterince seyir istikametine vermediği, virajlara ve viyadük üstlerine yaklaşırken hızını azaltmadığı vurgulandı. Önündeki araç trafiğini güvenli mesafeden takip etmediği tespit edildi.

Kamyonetin sağ ön kısmıyla, önünde aynı şeritte ilerleyen Çetin ailesinin otomobiline sol arkadan çarpması sonucu kazanın meydana geldiği belirtilen raporda, otomobil sürücüsü Medine Çetin'in ise herhangi bir kusurunun bulunmadığı aktarıldı.

Kaza nasıl oldu: Piknik dönüşü Balçova viyadüğünde yaşananlar

Olay, geçtiğimiz yıl 20 Mayıs'ta saat 22.45 sıralarında Balçova viyadüğü çevre yolunda meydana geldi. Evli ve 4 çocuk annesi Medine Çetin, eşi Eren Çetin (37) ve çocukları Begüm (9), Eymen Hasan (13), Yusuf Yiğit (6) ve Umut Erol Çetin (10) ile birlikte piknik dönüşü Buca'daki evlerine dönüyordu.

Anne Medine Çetin'in kullandığı 45 N 6727 plakalı otomobile, arkadan gelen Dursun Tekgöz yönetimindeki 35 DRL 25 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü.

Mezuniyetine günler kala hayatını kaybetti

Kazada iki sürücü ile birlikte otomobilde bulunan baba Eren Çetin ve 4 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Buca Hüseyin Avni Ateşoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Umut Erol Çetin (10), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Umut'un mezuniyetine sadece birkaç gün kaldığı öğrenildi.

Yargı süreci: 8 ay tutukluluk ve tahliye

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Tekgöz hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Ocak'taki ikinci duruşmasında, sanık sürücü Tekgöz tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Anne Medine Çetin'e göre sürücü toplam 8 ay tutuklu kaldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

"Trafik kazası değil, bu bir katliam"

Adaletin sağlanmasını isteyen anne Medine Çetin, "Oğlumu trafik kazasında kaybettim. 5 yaralı, 1 ölü vardı. Buna rağmen o şüpheli sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bilirkişi raporunda 'Sen haksızsın, suçlusun' denmesine rağmen sadece 8 ay tutuklu kaldı. Bu bence bir trafik kazası değil, bu bir katliam. Ben bunun kaza diye nitelendirilmesini istemiyorum" dedi.

Oğlu Umut'un iki koltuk arasına sıkıştığını aktaran anne Çetin, "Aracın kapısını kırdım, diğer çocuklarımı ben çıkarttım ama onu çıkartamadım. İki koltuk arasına sıkıştı. Nefes alıyordu o sıra ama gözü kapalıydı. Doktor bana 'her şeyi yaptık ama kurtaramadık' dedi. O an zaten benim dünyam yıkıldı. Kıyametin koptuğu an bence o gündü" ifadelerini kullandı.

Baba Eren Çetin ise kazaya karışan kamyonet sürücüsünün cezalandırılmasını ve adaletin sağlanmasını istediklerini belirtti.

Avukattan tahliye kararına tepki

Aile avukatı Merve Korçak, bilirkişi raporunda müvekkilinin herhangi bir kusur ihlalinin olmadığının tespit edildiğini hatırlattı. Korçak, "Bu dosya sadece bir trafik kazası dosyası değil, bir dikkatsizlik nedeniyle ortaya çıkabilecek en büyük acılardan bir tanesinin oluştuğunun göstergesidir" dedi.

Sanık sürücünün 29 Ocak'taki tahliyesine de değinen Korçak, "Biz asla bu durumu kabul etmiyoruz. Müvekkillerim aracılığıyla mahkemeye vermiş olduğumuz dilekçeyle beraber, sanığın yeniden tutuklanması yönünde taleplerimiz oldu" diye vurguladı.

Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Kazada kaç kişi hayatını kaybetti?

Cevap: Kazada 10 yaşındaki Umut Erol Çetin hayatını kaybetti. Anne Medine Çetin'in ifadesine göre kazada 5 kişi de yaralandı; haberin aktardığına göre iki sürücü ile birlikte baba Eren Çetin ve 4 çocuk yaralanmıştı.

Soru: Bilirkişi raporunda kim kusurlu bulundu?

Cevap: Kamyonet sürücüsü Dursun Tekgöz "asli ve tam kusurlu", anne Medine Çetin ise kusursuz bulundu.

Soru: Sanık ne kadar tutuklu kaldı?

Cevap: Dursun Tekgöz, 20 Mayıs'taki kazanın ardından tutuklandı ve 29 Ocak'taki duruşmada tahliye edildi. Anne Medine Çetin'in ifadesine göre toplam 8 ay cezaevinde kaldı.

Soru: Sanık hangi suçlamayla yargılanıyor?

Cevap: "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Soru: Bir sonraki duruşma ne zaman?

Cevap: Dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 17 Eylül'e ertelendi.