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Spor Umut Bozok: “Önümüzdeki hafta çok zor bir maç var”
Spor

Umut Bozok: “Önümüzdeki hafta çok zor bir maç var”

Yeniakit Publisher
2023-08-12 08:20:00 -
Umut Bozok: "Önümüzdeki hafta çok zor bir maç var"

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Umut Bozok, içerideki ilk maçın çok önemli olduğunu belirterek, “Şimdi önümüzde zor bir maç var. Ona da iyi bir şekilde hazırlandık” dedi.

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Umut Bozok, içerideki ilk maçın çok önemli olduğunu belirterek, “Şimdi önümüzde zor bir maç var. Ona da iyi bir şekilde hazırlandık” dedi.
Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonu açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcusu Umut Bozok, tribündeki bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek, “Ortam atmosfer çok güzeldi, ilk maç için önemliydi. Zor bir maç, iyi bir rakip. Ben Antalyaspor’u çok beğeniyorum. İçeride ilk maç çok önemliydi. Kamptan geliyoruz. Kamp bizim için çok zordu. Sakatlık da yaşadık maalesef. İyi bir şekilde başladık. Şimdi önümüzde zor bir maç var. Ona da iyi bir şekilde hazırlandık. Önümüzdeki hafta çok zor bir maç var” diye konuştu.
Sahanın zeminin çok kötü olduğunu kaydeden Bozok, “Zordu bizim için. İlk 30 dakika golden sonra biraz performansı düşürdük. Hoca bizim pres yapmamızı istiyor. Pres yapmak için bayağı bir tempo bayağı bir fiziksel olarak yormamız lazım. İyiyiz ama hava şartları zorluydu. Bence 30. dakikadan sonra biraz tempomuz düştü. Ama takım halinde gol de yemedik. Bu bizim için önemliydi. Antalya takımı iyi bir takım. Yeni transferleri de etkili. Forveti beğeniyorum. Zor bir maç. Sonuçta galibiyeti aldık. Haftaya Galatasaray maçımız var. Biz biliyoruz Galatasaray sezonun son şampiyonu. Tabii ki iyi bir takım. Transferler de yaptı. Güzel bir statta güzel bir atmosferde oynayacağız. En iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Zor bir maç büyük bir derbi olacak” ifadelerini kullandı.

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