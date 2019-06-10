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Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul kimdir nereli ve kaç yaşındalar?

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile dünyaevine girmişti. Çiftin Melek Bal isminde 15 yaşında bir kızları bulunmakta. Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu. Peki Umut Akyürek- Oktay Ertuğrul çifti kimdir nereli ve kaç yaşındalar?

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:06
Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul kimdir nereli ve kaç yaşındalar?

Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile dünyaevine girmişti. Çiftin Melek Bal isminde 15 yaşında bir kızları bulunmakta. Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu. Peki Umut Akyürek- Oktay Ertuğrul çifti kimdir nereli ve kaç yaşındalar?

Umut Akyürek kimdir?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı. Oktay Ertuğrul kimdir? 2004 yılında Halk Müziği sanatçısı Oktay Ertuğrul ile evlenmiştir. Melek adında kızı vardır.

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:06
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul kimdir nereli ve kaç yaşındalar?
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