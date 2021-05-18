Umudumuz Türkiye

Hasan Eğrigöz Ankara

Akit’e konuşan Filistinli STK temsilcileri, Türkiye’nin varlığıyla daima umut içinde olduklarını söylediler.

Türkiye hep yanımızda!

İslam ülkelerinin Türkiye gibi davranmasını isteyen Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Filistinli Abdurrauf Alhallaq, şunları dile getirdi: “Terör devleti İsrail ilk olarak Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere ait evleri gasp etti. Akabinde de teravih namazlarını kılmak için Mescid-i Aksa’da toplanan masum sivillere her türlü şiddet ve tacizde bulundu. ABD, sivillere yapılan bu saldırıları nefsi müdafaa olarak adlandırmış. Peki masum insanların evlerini gasp etmek ve sırf evlerini savundukları için öldürmek, Kudüs’teki kardeşlerine destek verdikleri için Gazzeli çocukları Bayram kıyafetleriyle öldürmek nefsi müdafaa mıdır? Avrupa da farksız değil. İslam ülkelerini harekete geçiren tek ülke Türkiye’dir.”

Erdoğan’a müthiş sevgi var

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Filistinli Hazem Anter de, şunları ifade etti: “Filistin’deki insanların morallerinin en yüksek seviyede olduğunu tüm dünya bilsin. Türkiye’deki tepki ve protestolar boşuna değil. Filistin’de Türkiye’ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a müthiş bir sevgi var. Mescid-i Aksa’da Erdoğan sloganları atılıyor. Bu da Türkiye’ye, Türk hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanına verilen önemini gösteriyor. Siyonist Netanyahu ‘altyapıyı mahvettik, bitirdik’ dese de inşallah çok yakında nasıl mağlup olduğunu tüm dünya görecek. En başta kendi halkı görüyor bunu. Şu anda sokaklara çıkamıyorlar. Netanyahu bizi öldürerek kendi hanesine güya puan yazdırmaya çalışıyor. Siyonist İsrail, Filistinlilerin üzerine bomba yağdırırken bile Filistinliler olarak Filistin’in özgür olacağı umudunu kaybetmiyoruz. Çünkü şükür ki Türkiye’yi hep yanımızda görüyoruz.”