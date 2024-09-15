Umuda giden yolculuk yarım kaldı! Manş Denizi'nde can pazarı

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde tekne faciası yaşandı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinin Pas-de-Calais bölgesi açıklarında kıyıdan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra battığı belirtildi. Yerel saatle 01.00'de yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin 53 kişiyi kurtardığı, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin Eritre, Sudan, Suriye, Mısır, İran ve Afganistan uyruklu olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri denizi geçmeye çalışan 4 farklı teknedeki toplam 200 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Yaşanan son faciayla birlikte bu yıl kanaldan geçmeye çalışan toplam 45 kişi ise hayatını kaybetti.