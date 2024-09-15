  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Umuda giden yolculuk yarım kaldı! Manş Denizi'nde can pazarı
Dünya

Umuda giden yolculuk yarım kaldı! Manş Denizi'nde can pazarı

Yeniakit Publisher
2024-09-15 16:29:00 -
Umuda giden yolculuk yarım kaldı! Manş Denizi'nde can pazarı

Bu kez göçmen faciasının adresi Fransa oldu. Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerle dolu tekne Manş Denizi’nde battı. Yaşanan can pazarında 8 göçmen hayatını kaybetti

Fransa ve İngiltere arasındaki Manş Denizi’nde tekne faciası yaşandı. Fransız polisi tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan bir göçmen teknesinin Pas-de-Calais bölgesi açıklarında kıyıdan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra battığı belirtildi. Yerel saatle 01.00'de yapılan çağrı üzerine bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin 53 kişiyi kurtardığı, 8 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Pas-de-Calais Valisi Jacques Billant, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin Eritre, Sudan, Suriye, Mısır, İran ve Afganistan uyruklu olduğunu söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI


Fransız yetkililer tarafından yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günleri denizi geçmeye çalışan 4 farklı teknedeki toplam 200 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı ifade edildi. Yaşanan son faciayla birlikte bu yıl kanaldan geçmeye çalışan toplam 45 kişi ise hayatını kaybetti.

Ayvalık açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Ayvalık açıklarında 14 düzensiz göçmen yakalandı

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü
Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

Dünya

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü
Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü

Gündem

Yunanistan tarafından Türkiye’ye itilen 18 göçmen ölümden döndü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23