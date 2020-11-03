Umreye kısmi izin sevindirdi

Resul Ekrem Şahan Ankara

Suudi yönetimi yurtdışından umre ziyaretlerine kısmen izin verdiğini duyururken, Akit’e konuşan STK temsilcileri, umre ziyaretlerinin kısmen de olsa açılmasının sevindirici bir durum olduğunu ifade etti.

Kısmi de olsa hasret sona erdi

Umre ziyaretlerinin kısmi olarak açılması ile hasretin sona erdiğini söyleyen Tüm Memur-Sen Konfederasyonu ve Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Suudi Arabistan dışındaki bütün İslam ülkeleri veya İslam ülkesi olmayan ülkelerde yaşayan Müslümanlar umre ibadetlerini gerçekleştirmek için hasretle bekliyordu. Atılan adım, kısmi de olsa hasretin sona ermesi demektir” dedi.

Fahiş fiyatlara karşı mutlaka önlem alınmalı

Salgın tedbirlerinin ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise, “Hem hac hem umrenin bir an önce salgın unutulmadan gerekli tedbirler alınarak açılmasını istiyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önemli. Suudi Arabistan belli şartlarla umre ziyaretinin açılışını yaptı. Ama burada sayı az olunca mutlaka fiyatlara da farklı bir yansıma yapacaklar. Dolayısıyla Suudi Arabistan tüm İslam ülkeleri ile bir istişare edip fiyat konusunu görüşerek, insanları fahiş bir fiyata zorlamadan umre ziyaretlerini açması gerekir. Sağlık tedbirleri ön plana çıkmalı. En ufak bir olumsuz anlamda da kapatma da dahil uygulanması gerekir” diye konuştu.