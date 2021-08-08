Umreye kaç kişi alınacak? Umre ziyaretine kaç kişi alınacak? Umreye ne zaman gidilecek?

Son dakika umre ziyareti haberi... Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Bin Süleyman, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yabancı ülkelerden umreciler ve ibadet amaçlı ziyaretçileri karşılamaya hazır olduğunu belirtti. Başvuruların "Eatmarna" (İtemerna) uygulaması üzerinden yapılacağını ifade eden Bin Süleyman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini kaydetti.

Türkiye'den umreye gidilecek mi?

Bin Süleyman, bakanlığın, umrecilerin hangi ülkelerden kabul edileceği ve sayılarının belirlenmesi konusunda yetkili makamlarla koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmış olmanın, umre yapmak, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmek için ön koşul olduğuna işaret eden Bin Süleyman, yurt dışından gelen umrecilerin aşı olduklarına dair belgelerinin yanlarında bulunması gerektiğini kaydetti. Kendi vatandaşları, diplomatlar ve sağlık görevlileri dışında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 24 ülkeden yapılan seferleri askıya alan Suudi Arabistan'ın, vaka sayılarına göre ülkelerin uçuş kısıtlaması durumunu yeniden değerlendireceği ifade edilmişti.

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak 2021?

Türkiye'den umreye gidişler ne zaman? Umre ziyaretleri 2020 yılında, uzun bir süre askıya alınmıştı. 2021 yılı için Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibarıyla başlayacağını söyledi.