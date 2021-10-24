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Dünya Umreye izin var mı? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları 2021 202
Dünya

Umreye izin var mı? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları 2021 202

Umre organizasyonunun muharrem ayından itibaren alınmaya başlandı.Korona nedeniyle iki senedir hac vazifesini yerine getiremeyen vatandaşlar umre ziyareti yapmak istiyor. Peki umre ziyaretleri açıldı mı? Umre kayıtları ne zaman? Türkiye’den umreye gidişlere izin var mı? Hangi üklere umre izni veriliyor? İşte 2021 2022 umre ziyareti açıklamaları.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:03:00 - 2021-10-24 12:04:34
Umreye izin var mı? Türkiye’den umreye ne zaman gidilecek? Umre kayıtları 2021 202

Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletme adımlarıyla birlikte, Mekke'deki Mescid-i Haram'da sabah namazı sırasında aralıksız saf tutuldu. Kabe’de korona öncesine dönülmesi umre ziyareti yapmayı düşünenleri de umutlandırdı. Hac ve umre organizasyonu yapan yaklaşık 1000 acente, Suudi Arabistan'ın Türkiye'yi Kovid-19 "kırmızı listesi"nden çıkarmasını ve hac-umre ziyaretlerinin açılmasını bekliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 27 Şubat 2020'den bu yana Türkiye'den Suudi Arabistan'a umre ve hac uçuşları yapılamıyor.

Türkiye’den umre ziyareti var mı?

Suudi Arabistan'da 17 Ekim itibarıyla iki doz aşı yaptıranların Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edebileceğinin duyurulması ve ardından Kabe'de sabah namazı sırasında aralıksız saf tutulması Türk hac ve umre acentelerini, ziyaretlerin açılacak olması adına umutlandırdı. Yılbaşında ziyaretlerin açılacağını bekleyen bazı firmalar, buna göre hazırlıklarını yapmaya başladı. Umre organizasyonunun, Kovid-19 nedeniyle Müslüman nüfusunun yaklaşık yüzde 70'inin yaşadığı ülkelere hala kapalı olduğunu ifade eden Hac Umre ve Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Türkiye, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkelerin umreye giriş izninin hala bulunmadığını ve bunun Türkiye'ye özel bir durum olmadığının altını çizdi.

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