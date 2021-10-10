Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte umre ziyaretinde bulunmak isteyenler ise bu isteklerini yerine getiremedi. Peki, Türkiye’den umreye gidiliyor mu?

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Kovid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, Kovid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

Yapılan bu açıklamayla birlikte 2020 yılının mart ayından bu yana umdeye gitmek isteyen Türk vatandaşları ise ‘Türkiye’den umreci kabul ediliyor mu?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Suudi Arabistan uzun süredir Türkiye’de umreci kabul etmiyor. Konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ağustos 2021’de, “Şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir. Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır” açıklamasını yapmıştı. Umre için şu anda ülkemizden misafir kabul edilmiyor.

Suudi Arabistan ayrıca umreye gelecek olanları kabul etmek içinse aşı listesi belirledi. Umrecilerin; Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarından birini tercih edip 2 doz yaptırmış olma şartları bulunuyor. Ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı ise Suudi Arabistan yönetimince kabul edilmedi. Bu sebeple Türkiye için umre kararı revize edilse de Sinovac aşısı olanlar kutsal topraklara gidemeyecek.