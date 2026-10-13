İnek bahçeye girdi, öğretmenin içinden öküz çıktı! 68 yaşındaki komşusunu muştayla hastanelik etti

Cumartesi günü akşam saatlerinde Çubuklu Bala mahallesinde yaşanan olayda bir ineğin bahçe sınırından geçmesi sebebiyle taraflar arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki lise öğretmeni B.K., eline taktığı muştayla yaşlı komşusu Fevzi Karaarslan'a defalarca vurdu.

Aldığı darbelerle yaralanan Fevzi Karaarslan, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldı.

YÜZÜNDE KIRIKLAR OLUŞTU, ALNINA 4 DİKİŞ ATILDI

Karaarslan'ın alnına 4, yanağına ise 5 dikiş atıldığı, saldırı neticesi işitme kaybı yaşadığı ve yüzünün çeşitli bölgelerinde kırıklar ile doku zedelenmeleri oluştuğu öğrenildi. Fevzi Karaarslan ve ailesi, saldırgan öğretmen hakkında şikâyetçi olduğu olurken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hayvanların bahçeye girmesinin ardından öğretmen B.K.'nın, "Çıkart lan onları oradan" diye bağırdığı ardından küfür ettiği, Fevzi Karaarslan öğretmenin üzerine gitmesi ve ardından kavganın başladığı anlar yer aldı. Görüntünün hemen başında B.K. cebinden muşta çıkartıyor. Kavga araya girenler tarafından ayrılırken, tarafların birbirine küfür ettikleri anlar da görüntüler de yer alıyor.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.