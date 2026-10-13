  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bazı şeyler masada artık: Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi İsmail Kılıçarslan'dan Aliyev uyarısı: Giderek tuhaflaşıyor bazı şeyler Ondan ilk işareti aldılar: Dönüş yolculuğuna başladılar! Rıdvan Dilmen açıkladı: Barcelona'nın şifresini çözdü! Galatasaray'a o ismi önerdi Bu uyarı sonrası ne olacak? Italiano'nun zor kararı: Hangisi 11'de olacak? Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı UEFA için bunu yapacak: Fatih Terim yine sahnede Yolsuz Eko’nun Jammer kılıfı mahkemede patladı! Sanık Ahmet Çiçek itiraf etti: “Valizler ağzına kadar parayla doluydu” Başka bir takım diyerek duyurdular artık: Tedesco Türkiye'ye dönebilirdi: Fenerbahçe ayrıntısı Türk kahvesine şeker yerine tarçın ekleyin: Bir tanesi bile yeter... Tek fark koku değil
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Halk arasında hastalıklardan korunmak ve şifa bulmak amacıyla çiğnenmeden bütün olarak yutulan sarımsak, yemek borusuna takılarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Açıklamalarda bulunan Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, "Sarımsak yutma" furyasına karşı uyarılarda bulunarak, iri diş sarımsağın yemek borusunda günlerce kalarak ülser, erozyon ve kanamaya neden olabileceğini açıkladı. İşte doğru sarımsak tüketiminin püf noktaları...

#1
Foto - Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Mutfakların vazgeçilmezi, doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, son zamanlarda kulaktan kulağa yayılan "bütün yutma" alışkanlığı yüzünden şifa dağıtmak yerine hastanelik ediyor. Sağlığa faydaları saymakla bitmeyen bu şifalı besin, yanlış tüketildiğinde yemek borusunda hayati riskler oluşturabiliyor.

#2
Foto - Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Hekime danışmadan, başkalarının tavsiyesiyle bütün sarımsak yutan hastaların ciddi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu belirten Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, Merve Kantarcı Çulha'ya yaptığı açıklamalarda çok kritik uyarılarda bulundu. Sarımsağın keskin yapısı ve içerdiği kükürtlü bileşikler nedeniyle çiğnenmeden yutulduğunda yemek borusu dokusuna yapışıp kaldığını belirten Prof. Dr. Göral, endoskopide karşılaştıkları tabloyu ve yapılması gerekenleri anlattı.

#3
Foto - Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Sarımsak, tüm dünyada, yaygın olarak yemeklerde lezzet verdiği için kullanılan bir gıda maddesidir. Aynı zamanda, eski yaşamda ve günümüzde, sağlık için yararlı olduğundan, bir ilaç olarak da kullanılmaktadır. Bazı ülkelerde, özellikle doğu ülkelerinde çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanılmaktadır. Sarımsak sadece yiyecekleri lezzetli kılmakla kalmaz, aynı zamanda bazı sağlık açısından da yararları da vardır.

#4
Foto - Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Bunlardan bazıları; kan basıncını düşürmek, bağışıklığı arttırmak, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek, nörolojik dejeneratif hastalıkları önlemek, göz sağlığını sağlamak olarak tanımlanabilir. Sarımsak, sağlık için yararlı olan, manganez, B vitamini, C vitamini, selenyum ve lif gibi bazı önemli besinleri de içerir. Sarımsak yutan hastalarınız oluyor mu? Hekime danışmadan, başkalarının tavsiyesi ile sağlık nedeni ile sarımsak tanesi yutan ve bu yüzden bize gelen hastalarım oldu. Ancak iri sarımsak, çiğnenmediği için ve ucu da keskin olduğundan, yemek borusunun alt-orta kısmında kalmıştı. Bu hastam sarımsağın yutulmasından, 2 gün sonra bize başvurdu. Hemen, aç karnına endoskopi yaptık ve sarımsak tanesini, mideye attım. Sarımsağın kaldığı yerde, yemek borusunda, ülser, erozyon, tahriş ve kanama vardı. Gerekli tavsiyeler ve ilaç tedavisi ile hastamızı taburcu ettik. Sarımsak özofagusta takılırsa, mukozayla uzun süre temas ederek tahrişe neden olabilir. Risk, sarımsağın büyüklüğüne, özofagusta takılıp takılmadığına ve kişinin özofagus motilitesine bağlıdır. Sarımsak ezildiğinde veya çiğnendiğinde alliinaz enzimi aracılığıyla allisin oluşur. Allisin ve diğer kükürtlü bileşikler, mukozada ağır tahriş yapar. Bununla birlikte, sarımsağın bütün yutulması, ezilerek veya küçük parçacıklar haline göre yutulmasıyla daha fazla tahribat yapar. Peki, ne öneriyorsunuz? Sarımsağı bütün olarak yutmak yerine çiğneyerek veya ezerek, yeterli suyla tüketmek daha uygundur. Öneriler; Yutma güçlüğü olan hastalarda, bütün sarımsak dişlerinden kaçınılmalıdır. Yutma sonrasında göğüs arkasında ağrı, takılma hissi veya ağrılı yutma gelişirse değerlendirme gerekir. Mutlaka, endoksopi yapılmalıdır. Tükürüğü bile yutamama, şiddetli göğüs ağrısı veya tam tıkanma hissi varsa, acil endoskopik değerlendirme gerekebilir. Sarımsak çiğnenmeli, ezilmeli veya kesilmelidir. Ezildikten sonra 5 ila 10 dakika kadar bekletilmelidir; bu süre zarfında allisin enzimi en üst seviyeye ulaşır. Ardından tüketilebilir. Sarımsağı bütün olarak yutmak yerine ezerek veya çiğneyerek tüketmek daha güvenlidir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı
Dünya

Suudi Arabistan'da sıcak saatler! Saldırı sonrası ABD'liler gözaltına alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Riyad Büyükelçiliği yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'daki saldırıları görüntüleyen ABD vatandaşları gözal..
Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi
Yerel

Dağ keçileri Yusufeli ilçe merkezine indi

Artvin Yusufeli'nde doğal yaşam alanları sarp dağlar ve kayalıklar olan dağ keçileri, ilçe merkezine kadar indi.
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamasına pes dedirten savunma? Yasağın sebebi İran nüfuzunu kırmakmış!

Azerbaycan'da devlet okullarında uygulanan ve büyük tepkilere yol açan başörtüsü yasağı ile ilgili Azerbaycan basınından 'pes' dedirten bir ..
Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
Gündem

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye transferi sonrası Tarihi Şato'da düzenlenen kritik zirvenin ardından Özgür Özel'i..
Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…
Gündem

Yeni Parti ve CHP katılmadı, İzmir meclisi toplanamadı! Dertleri İzmir değil, kavga gürültü kargaşa…

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı birinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ak Parti’ye katılmasını hazmedeme..
Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: "önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!"
Gündem

Ağaç A.Ş.’de ihale vurgunu itirafı!: “önce ağaçları getirdiler, sonra kılıfına uydurmak için ihale açtılar!”

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Ağaç A.Ş. bünyesinde yürütülen ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet soruşturması k..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23