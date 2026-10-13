Bir diş sarımsak hastanelik etti! Herkes şifa sanıyor: Gastroenteroloji uzmanı kanama için uyardı

Bunlardan bazıları; kan basıncını düşürmek, bağışıklığı arttırmak, LDL kolesterol seviyelerini düşürmek, nörolojik dejeneratif hastalıkları önlemek, göz sağlığını sağlamak olarak tanımlanabilir. Sarımsak, sağlık için yararlı olan, manganez, B vitamini, C vitamini, selenyum ve lif gibi bazı önemli besinleri de içerir. Sarımsak yutan hastalarınız oluyor mu? Hekime danışmadan, başkalarının tavsiyesi ile sağlık nedeni ile sarımsak tanesi yutan ve bu yüzden bize gelen hastalarım oldu. Ancak iri sarımsak, çiğnenmediği için ve ucu da keskin olduğundan, yemek borusunun alt-orta kısmında kalmıştı. Bu hastam sarımsağın yutulmasından, 2 gün sonra bize başvurdu. Hemen, aç karnına endoskopi yaptık ve sarımsak tanesini, mideye attım. Sarımsağın kaldığı yerde, yemek borusunda, ülser, erozyon, tahriş ve kanama vardı. Gerekli tavsiyeler ve ilaç tedavisi ile hastamızı taburcu ettik. Sarımsak özofagusta takılırsa, mukozayla uzun süre temas ederek tahrişe neden olabilir. Risk, sarımsağın büyüklüğüne, özofagusta takılıp takılmadığına ve kişinin özofagus motilitesine bağlıdır. Sarımsak ezildiğinde veya çiğnendiğinde alliinaz enzimi aracılığıyla allisin oluşur. Allisin ve diğer kükürtlü bileşikler, mukozada ağır tahriş yapar. Bununla birlikte, sarımsağın bütün yutulması, ezilerek veya küçük parçacıklar haline göre yutulmasıyla daha fazla tahribat yapar. Peki, ne öneriyorsunuz? Sarımsağı bütün olarak yutmak yerine çiğneyerek veya ezerek, yeterli suyla tüketmek daha uygundur. Öneriler; Yutma güçlüğü olan hastalarda, bütün sarımsak dişlerinden kaçınılmalıdır. Yutma sonrasında göğüs arkasında ağrı, takılma hissi veya ağrılı yutma gelişirse değerlendirme gerekir. Mutlaka, endoksopi yapılmalıdır. Tükürüğü bile yutamama, şiddetli göğüs ağrısı veya tam tıkanma hissi varsa, acil endoskopik değerlendirme gerekebilir. Sarımsak çiğnenmeli, ezilmeli veya kesilmelidir. Ezildikten sonra 5 ila 10 dakika kadar bekletilmelidir; bu süre zarfında allisin enzimi en üst seviyeye ulaşır. Ardından tüketilebilir. Sarımsağı bütün olarak yutmak yerine ezerek veya çiğneyerek tüketmek daha güvenlidir.