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Spor Galatasaraylılar çok kızacak: Barcelona'dan 'Fenerbahçe' göndermesi
Spor

Galatasaraylılar çok kızacak: Barcelona'dan 'Fenerbahçe' göndermesi

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Galatasaraylılar çok kızacak: Barcelona'dan 'Fenerbahçe' göndermesi

Gazeteci Serkan Akkoyun, Barcelona’nın kadro paylaşımında Adeyemi’ye yer vermesinin arkasında bir neden olduğunu belirterek, bu tercihin Galatasaray’a Fenerbahçe göndermesi içerdiğini öne sürdü.

Gazeteci Serkan Akkoyun, Barcelona'nın kadro paylaşımında Adeyemi'yi kullanmasının bir nedeni olduğunu söyleyerek Galatasaray'a Fenerbahçe göndermesi yapıldığını iddia etti.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın sahasında İspanyol devi Barcelona'yı ağırlayacak.

Kritik karşılaşma öncesi İstanbul'a götürülen futbolcuları paylaşan Katalan ekibinin, sarı-kırmızılılara Fenerbahçe göndermesi yaptığı iddia edildi.

Gazeteci Serkan Akkoyun'un sözleri şöyle:

 

"FENERBAHÇE'Yİ TUTUYORUM DEMİŞTİ"

"Barcelona'nın takım kadrosunu Adeyemi'nin fotoğrafıyla paylaşması tesadüf değil. Adeyemi'nin 'Türkiye'de Fenerbahçe'yi tutuyorum. Fenerbahçe'de oynamak isterim, Fenerbahçe taraftarıyım' şeklinde bir açıklaması var. Ben bu paylaşımın tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe etkileşimi var bence."

Adeyemi'nin Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde çıktığı bir yayında şöyle bir diyalog yaşanmıştı:

 

"EN İYİ ARKADAŞIM OZAN FENERBAHÇELİ"

Adeyemi'nin eşi Loredana: "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin?"

Adeyemi: "En iyi arkadaşım Ozan Fenerbahçeli. Bana 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti."

Adeyemi'nin eşi Loredana: "Ben Galatasaray taraftarıyım."

Adeyemi'nin Borussia Dortmund'da oynadığı dönemde çıktığı bir yayında şöyle bir diyalog yaşanmıştı:

 

"EN İYİ ARKADAŞIM OZAN FENERBAHÇELİ"

Adeyemi'nin eşi Loredana: "Fenerbahçe'ye gitmek ister miydin?"

Adeyemi: "En iyi arkadaşım Ozan Fenerbahçeli. Bana 'Türkiye'ye gidersen Fenerbahçe'ye git' demişti."

Adeyemi'nin eşi Loredana: "Ben Galatasaray taraftarıyım."

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