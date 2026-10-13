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Dünya Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam
Dünya

Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam

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Sizce de iğrenç mi caydırıcı mı? Canlı yayında kurşun yağmuruyla idam

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD’de kurşuna dizilerek gerçekleştirilecek bir idamın canlı yayımlanması planını “iğrenç” olarak nitelendirdi.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD’de kurşuna dizilerek gerçekleştirilecek bir idamın canlı yayımlanması planını “iğrenç” olarak nitelendirdi.

Anthony Albanese, ABD'de kurşuna dizilerek yapılacak idamın canlı yayımlanması planını "iğrenç" bulduğunu söyledi.

Albanese, Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı ABD askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesinin canlı yayımlanacağının duyurulmasına ilişkin ABC News'e konuştu.

İdamı canlı yayında verecek kişilerin itibarlarının zarar göreceğini kaydeden Albanese, hükümetinin Avustralyalıların bu görüntüleri izlemesini engellemek için elinden geleni yapacağını ancak bunun "ışık düğmesini kapatmak kadar basit" olmadığını belirtti.

Albanese, "Herhangi birinin ölümünün canlı yayınlanması fikrini tamamen iğrenç buluyorum." dedi.

 

Sosyal medya platformlarına içeriğin Avustralya'da yer almaması gerektiğini "çok net" şekilde ileteceğine işaret eden Albanese, Doğru olanı yapmak konusunda sosyal sorumlulukları var." ifadesini kullandı.

- Fort Hood saldırganının infazının "halka açık" yapılacağı tartışması

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halkın, Kasım 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı ABD askerinin kurşuna dizilerek idam edilmesini izleyebileceğini belirtmişti.

Hegseth, "İnsanların bunu izleyebilmesini sağlayacağız. Kamuoyuna açık olacak. Çünkü insanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'de son halka açık idam, 1936'da Kentucky eyaletinde beyaz bir kadına tecavüzden suçlu bulunan siyahi Rainey Bethea'nın asılmasıyla gerçekleşmişti.

3 Aralık'ta idam edilmesi beklenen eski ordu psikiyatristi Hasan'ın, Fort Hood'da düzenlediği saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı. Hasan saldırı nedeniyle askeri bir jüri tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştı.

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