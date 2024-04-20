Umre ve Hac! Ziyaret için elektronik başvuru hizmeti: Davet eden Suudi Arabistan raporunu yayımladı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı pazar günü, bu yıl Hac ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ve oturumu olanlardan hacı adayları için elektronik başvuru yolunun açıldığını duyurdu. Tercihen daha önce Hac yapmamış olanlarla birlikte şartları taşıyanlar akıllı telefon ve tabletlerden bakanlığın internet sitesindeki portal üzerinden veya mevcut ‘Nüsuk’ uygulamasını kullanarak Hac için başvurularını yapabilecekler.

Hac ve Umre Bakanlığı kayıt yaptıranlara kolaylık için, kayıt esnasında miktarın tamamını veya açıklanan şartlara göre kısmi ödeme ile çeşitli ödeme imkânları sundu. Bakanlık, kayıt yaptıranları veri kaydederken ve paket seçerken bilgilerin doğruluğundan emin olmaya ve farklı bir talep kaydı oluşturmak için cep telefonu numarasını tekrar tekrar kullanmamaya çağırdı.

Şarku’l Avsat’ın edindiği bilgilere göre elektronik başvuru, hacı adayının kendisi ve refakatçileri için rezervasyon oluşturmasını, izin verilen süre içerisinde kısmi veya tamamen Hac bedelini ödeyebilmek için kısa mesaj beklemesini ve şartları sağlayıp adımların tamamlanmasıyla ‘Ebşır’ portalı üzerinden izin belgesinin yazdırılması kapsamında yapılıyor.

Bakanlık, Hac ile ilgili hizmet sözleşmesinin kaydın hacı tarafından veya bakanlığın internet sitesinde listelenmiş Suudi Arabistan içinden hacılara hizmet verme lisansına sahip şirketler aracılığıyla gerçekleştiğini kaydetti. Hac ve Umre Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmayan veya Bakanlığın internet sitesinde yer almayan kampanya paketleri veya şirketlerle anlaşma yapılmaması konusunda uyardı.

Hac Bakanlığı farklı fiyatlarda dört paket belirlerken, dördüncü paket Mekke'den ulaşım bedeli hariç olmak üzere Mekke'ye ulaşım bedeli hariç 3 bin 984,75 riyal (yaklaşık bin 50 dolar) olarak belirlendi. Mekke'de ikamet edip şeytan taşlamak için Mina ibadet alanına otobüs ve Teşrik günlerinde metro kullanarak Arafatta kafilelere çadır ve diğer tüm hizmetleri sağlıyor.

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Fiyatı 13 bin 150,25 riyal (3 bin 500 dolar) olarak belirtilen üçüncü paket, Mina'daki kulelerde üç öğün yemekle birlikte konaklama ve Arafat'ta öğle yemeği de dahil tüm temel hizmetleri içeren konaklama, Müzdelife’de koltuk, yatak ve bazı hizmetler dahil olmak üzere birçok hizmeti sağlıyor.

Fiyatı 8 bin 92,55 riyal (2 bin 150 dolar) olan ikinci paket, Mina'da üç öğün yemek ve konaklama imkânı sağlarken, Arafat'ta ise açık büfe öğle yemeğiyle konaklama ve dinlenme imkânı veriyor.

10 bin 366,10 riyal (2 bin 750 dolar) değerindeki pakette ise Mina ve Arafat'ta konaklama, Mina'da üç öğün, Arafat ve Müzdelife'de ise bir öğün yemek sunuluyor.

Suudi Odalar Konseyi Hac ve Umre Ulusal Komitesi danışmanı Saad el-Kuraşi, Şarku'l-Avsat'a, Umre'yi kolaylıkla gerçekleştirmek isteyenler için başvuru yolunun, yerel halkın her kesimine uyacak şekilde özenle çalışılmış, her paket için sunulan hizmet açısından farklılık gösteren paketlerden herhangi birini seçme imkânı verdiğini ve Recep Ayı’nda sunulan başvuru sürecinin tanıtımının geçmişe göre geç olduğunu söyledi.

El-Kuraşi, yerli hacılara hizmet veren şirketlerin sayısının 180'i bulduğunu, hacıların Mekke'ye geldikleri andan itibaren hizmet verme kabiliyetine ve kapasitesine sahip olduğunu ve ayrıca açıklanan şirketlerin takibi için üzerlerinde inceleme yapıldığını belirtti. Yurt dışından hacılara başvuru yolunun bir ay öncesinden açıldığını, Şaban Ayı’nın 20'sinden itibaren yurt dışında hacılara vize verildiğini ve Şevval Ayı’nda aynı tarihte sona ereceğini ifade etti.

Hac ve Umre Bakanlığı, geçen yıl sezonun bitiminden sonra ilk kez bu sezonda onaylı tüm Hac heyetlerine kota, yer ve tüm düzenlemelere ilişkin belgeleri teslim etmişti. Bu belgelerin Ramazan Ayı’ndan önce veya sonra teslim edildiği önceki Hac sezonlarında durum böyle değildi. Bunun da ekiplerin iş bitirme hızına yansıyacağı kaydedildi. Hac hizmetlerine katılan 42'den fazla devlet kurumu da geçen sezonun bitiminden hemen sonra fikir ve hedeflerini oluşturduklarından Hac planlarını erkenden sundu. Bu belgeler geçen sezon Hac faaliyetlerinde karşılaşılan tüm zorlukları incelemiş, içinde bulunduğumuz sezonda uygulanacak modern teknolojilerin kullanımını ve Hac öncesi yükümlülüklerin eskisinden daha uzun bir zaman aralığıyla yerine getirilmesine yönelik sistemi kapsıyor.

Suudi Arabistan, 200 milyar riyali (53 milyar dolar) aşan bir maliyetle Mescid-i Haram'ın genişletilmesi ve hacıların seyahat ve ulaşım deneyimlerinin iyileştirilmesi amacıyla 60 milyar riyal (16 milyar dolar) olarak tahmin edilen bir maliyetle ‘Harameyn Treni’nin kurulması, Mekke-Medine arasındaki mesafeyi yaklaşık iki saate indirmek için 64 milyar riyali (17 milyar dolar) aşan miktarla Cidde'deki ‘Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı’nın geliştirilmesi, Allah’ın her milletten misafirlerinin zengin bir inanç deneyimi yaşamaları için tarihi camilerin ve İslami arkeolojik alanların geliştirilmesi projeleri başlattı.