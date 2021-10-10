Umre şartları nelerdir? Aşı olanlar umreye gidecek mi?

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı. Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.

Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Suudi Arabistan yönetimi umre ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet izni ile ilgili açıklamada bulundu. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen korona aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Aşı olanlar umreye gidecek mi?

Umreye kimler gidecek? Aşı olanlar umreye gidecek mi?Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi. Bakanlık, korona ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı. Suudi Arabistan ağustos ayında koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.