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Yerel Umre parasını ihtiyaç sahiplerine bağışladı
Yerel

Umre parasını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Yeniakit Publisher
2023-11-03 15:31:00 -
Umre parasını ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ramazan Bayık isimli vatandaş, umre için biriktirdiği parayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı.

Sungurlu Müftüsü Süleyman Eroğlu, "Hayırsever vatandaşımız umreye gitmek için para biriktirdiğini ancak televizyonda Afrika ile ilgili izlediği bir programlardan etkilenerek, biriktirdiği 40 bin lirayı Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine bağışladı" dedi.
Müftü Eroğlu, bu örnek davranışından dolayı vatandaşa teşekkür ederek, hayır duada bulundu.

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