Umre için aşı şart mı? Umreye aşı olanlar mı gidecek?

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, yurt dışından ilk umre ziyaretçilerini 9 Ağustos Pazartesi günü kabul etmeye başlayacağını duyurdu. Bakanlık sözcüsü Hisham Saeed, koronavirüse karşı tam aşılanmış kişilerin belirtilen tarih itibarıyla umre ziyareti yapabileceklerini açıkladı.

Umre için aşı şart mı?

Saeed, yurt dışından gelecek vatandaşların umre ziyaretleri için en önemli şartları da açıkladı. Buna göre, bu şartların en az 18 yaşında olmaları ve Gıda ve İlaç Kurumu tarafından onaylanmış 4 korona aşısından birini yaptırmış olması gerektiği açıklandı.

Hangi aşıyı yaptıran umreye gidebilecek?

Suudi Arabistan, salgınla mücadele kapsamında şu ana kadar Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson ve Moderna aşılarının kullanımına onay verdi. Arabistan yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

Suudi Arabistan makamları, geçen yıl mart ayı başlarında Kovid-19 yüzünden umre ziyaretlerini askıya almış, 7 ay aradan sonra 4 Ekim 2020'de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı. Bu tarihten bir ay sonra da ülke dışından umre ve ibadet amacıyla gelenlerin kabul edilmeye başlandığı ülkede yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı.