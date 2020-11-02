Umre başvuruları ne zaman? Umre başladı mı?

Korona virüs salgını hac ibadetini de etkiledi. Salgın nedeniyle bu sene hac ibadeti yapılamadı. 2020 hac kuralarında ismi çıkan adaylar 2021 yılı haccı için kurasız bir şeklide hacca gidecek. Hac ibadetinin yapılamadığı kutsal topraklarda, umre ziyaretlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Suudi makamları 4 Ekim’den itibaren yurt içi umre ziyaretlerinin sınırlı kapasitede alınmaya başlanacağı açıklanmıştı. 1 Kasım’dan itibaren ise yurt dışı umre ziyaretçileri kabul edilmeye başlandı. Umre ziyaretçilerinin ilk kafisi de 8 ay sonra Arabistan’a ulaştı.

Umre ziyaretleri başladı mı?

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesini taşıyan uçaklar Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na indi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı da Kovid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada tutulacaklarını ve ardından umre ibadetlerini yapacaklarını belirtti. Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretlerini askıya almış, 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretlerini yeniden başlatmıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı. 1 Kasım'dan itibaren ise yurt dışından umre ve ibadet için ziyaretçiler kabul edlimeye başlandı.