Umre 2021 başvuruları başladı mı? Umre başvurusu ne zaman? 2021 umre başvurusu başladı mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler sıkı tedbirler aldı. Salgını önlemek ve yeni salgınların önüne geçmek için ülkeler sınırlarını kapatıp ülkelerine yolcu kabul etmemeye başladı. Koronavirüs hac ve umreyi de etkilemişti. Suudi Arabistan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl hac ibadeti için de sadece ülkesindeki hacı adaylarını kabul etti. İki senedir hac ibadetini yapamayan Müslümalar kutsal topraklara duyulan özlemi umre ziyareti ile gidermek istiyor. Bunun içinde 2021 umre başvuru tarihi ile umre kayıtları 2021 ne zaman? sorusunu bir hayli sormakta.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, "Turizm Bakanlığı, 2021 yılının ağustos ayının başından itibaren krallığın kapılarını turistlere açmaya ve turist vizesi sahipleri için girişlerin serbest bırakılmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.

2021 umre ne zaman?

Suudi Arabistan, pazartesi gününden itibaren yurt dışından umre ziyaretleri için başvuruların alınacağını ve aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini bildirdi. Suudi Arabistan'da hac dönemi 23 Temmuz Cuma günü itibarıyla sona ermişti. Suudi Arabistan’a, ilk yabancı umre kafilesi, 3 günlük karantinadan sonra 4 Kasım 2020'de Kabe'de tavaf yapmıştı. 2021 yılı için Suudi Arabistan Hac Bakanı Yardımcısı Hişam Said, ülkesindeki bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, yurtdışından umre ziyaretlerinin 10 Ağustos (Muharrem ayının başı) itibarıyla başlayacağını söyledi.

2021 Umre başvurusu nasıl ve nereye yapılır?

Başkanlığımız 2021 umre organizasyonuna katılmak isteyen kişiler, ilan edilen konaklama türlerinden birini seçip bu türe ait "Banka Kodu" ile "Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Halkbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT" şubelerinden birinde, ücreti kurumsal umre hesabına peşin olarak yatırabilecektir.

Umrecilerimiz, ücretlerini yatırdıktan sonra herhangi bir müftülüğe müracaat ederek veya www.hac.gov.tr adresinden kayıtlarını yapabileceklerdir. Kayıt yapıldıktan sonra müftülükten alacağı Umre Kayıt Formunu iki (2) nüsha halinde doldurarak bir nüshasını istenen belgelerle birlikte müftülüğe teslim edecektir.