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Aktüel Ümraniyespor'dan çok konuşulan inek fotoğrafı ile ilgili açıklama
Aktüel

Ümraniyespor'dan çok konuşulan inek fotoğrafı ile ilgili açıklama

Ümraniyespor çok konuşulan fotoğrafla ilgili açıklama yayınladı. Ümraniyespor, Rezerv Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile oynanan maç öncesinde çekilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran fotoğraf ile ilgili açıklama yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 21:11:00 - 2022-08-22 21:16:52
Ümraniyespor'dan çok konuşulan inek fotoğrafı ile ilgili açıklama

Rezerv Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Konuk Galatasaray karşılaşmayı 9-0 gibi farklı bir skorla galip tamamladı.

Mücadele sonrasında alınan farklı skor değil, karşılaşma öncesinde çekilen bir fotoğraf sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fotoğrafta bölgede otlanan büyükbaş hayvanların görüntüsü dikkat çekmişti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten fotoğrafla ilgili şu açıklama yapıldı:

"20 Ağustos Cumartesi günü Ümraniyespor - Galatasaray Rezerv Lig mücadelesi öncesi servis edilen fotoğraf altyapı tesislerimiz ile maçın oynandığı A takım tesislerimiz arasındaki alanda çekilmiştir. Maçın oynandığı Ümraniyespor Antrenman Sahası ile bir alakası bulunmamaktadır.

A takım tesislerimizde bulunan soyunma odalarının Süper Lig kriterlerine uygunlaştırma çalışmaları kapsamında tadilat halinde olması nedeniyle misafir takımlar altyapı tesislerimizi kullanmaktadır. Ümraniyespor hayvansever bir spor kulübüdür. Tesislerimizin spor faaliyetleri için kullanılmayan bölümlerinde bir çok farklı kuş, kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvan misafirimiz sevgiyle ağırlanmaktadır. Kamuoyu ve hayvanseverlere saygıyla duyurulur."

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