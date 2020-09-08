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Spor Ümraniyespor’da 14 kişi koronavirüse yakalandı
Spor

Ümraniyespor’da 14 kişi koronavirüse yakalandı

TFF 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor’da 14 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 16:18:00 - 2020-09-08 16:24:44
Ümraniyespor’da 14 kişi koronavirüse yakalandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını son günlerde Türkiye genelinde tekrar yayılmaya başladı. Devlet tarafından yeni tedbirler hayata geçirilirken, virüsün aynı hızla yayılması halinde, ilerleyen zamanlarda yeni önlemlerin alınması bekleniyor.

Spor camiasından da koronavirüse yakalanan isimler gündemden düşmüyor. Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’da adeta Kovid-19 şoku yaşanıyor.

Ümraniyespor’da 7’si futbolcu olmak üzere 14 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklandı. Hastalığa yakalananların 2’sinin teknik ekipten olduğu belirtilirken, 5 kişinin ise takım bünyesinde çalışanlardan olduğu kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Ümraniyespor’dan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

Teknik ekibimizden 2, futbolcularımızdan 7, çalışanlarımızdan 5 kişi olmak üzere kulübümüzde toplam 14 kişinin Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. İlgili kişilere izolasyon süreci uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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