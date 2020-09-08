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Spor Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Spor

Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:45:40 -
Ümraniyespor Kulübü, teknik heyet, futbolcu ve çalışanlardan toplam 14 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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