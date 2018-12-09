0553 313 94 23

Ümraniyespor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

1. Lig'in 15. hafta maçında Ümraniyespor, konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 mağlup etti.

09 Aralık 2018 Pazar 15:27
Ümraniyespor: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 1

 

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Sinan Dereci, Hüsnü Emre Çelimli, Cemal Alpay

Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Mucahit Albayrak, Timur Temeltaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis, Madinda (Dk. 82 Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (Dk. 75 Recep Aydın), Leandrinho (Dk. 55 Atabey Çiçek)

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin, Adem Alkaşi, Mehmet Yiğit, Orhan Şam, Emre Öztürk, Bagayoko, Kadir Bekmezci, Eren Çinkılınç (Dk. 46 Ahmet Aras), Kadir Taşoğlu, Murathan Özen (Dk. 90 Idrissa Diarra), Lamine Diarra

Goller: Dk. 28 Tarık Tekdal, Dk. 75 Atabey Çiçek (Penaltıdan) (Ümraniyespor), Dk. 52 Mehmet Yiğit (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Emre Öztürk, Dk. 73 Murathan Özen (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 86 Oğuz Ceylan (Ümraniyespor)

 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:27
  1. Aydın
  2. Futbol
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Tetiş Yapı Elazığspor
  5. Ümraniyespor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    1. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    2. Kontrollü öfkeden korkma!
    3. Annesini bıçakla öldürdüğü iddia..
    4. GÜNCELLEME - Eskişehir'deki FETÖ/PDY..
    5. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    6. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    7. Çocuklara uygulamalı trafik eğitimi
    8. Göztepe, Bursaspor maçı hazırlıklarına..
    9. İran'da üniversite öğrencilerinden..
    10. Fransa'da Sarı Yelekliler'in "büyük..
    11. Hasta yakını 112 görevlisi kadının..
    12. FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı
    13. TFF 3. Lig'de 16. hafta maçları sona..
    14. "Fransa için bu çok büyük bir derstir"
    15. Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 -..
    16. Galericiden hırsızlık güvenlik..
    17. Kan grubu A olanlar tavuk ve balık..
    18. TFF 2. Lig'inde 16. hafta maçları..
    19. Kemal Özdeş'in yeni takımı belli oldu
    20. Kriz gittikçe büyüyor! Çin,..
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe