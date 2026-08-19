Ümraniye'den Dünya Şampiyonası'na 3 milli judocu

Türk judosunun genç yıldızları, dünyanın en iyileriyle mücadele etmek üzere Ekvador’a gidiyor. Guayaquil’de gerçekleştirilecek Ümitler Dünya Judo Şampiyonası’nda Türkiye, 12 sporcudan oluşan Millî Takım kadrosuyla müsabakaya çıkacak.

12 KİŞİLİK MİLLÎ KADRONUN 3 SPORCUSU ÜMRANİYE’DEN

Millî Takım kadrosunda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Sema Nur Yüksel 44 kilogramda, Süleyman Doğru 50 kilogramda, Tahsin Efe Yılmaz ise 73 kilogramda Türkiye adına mücadele edecek.

Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü’nün 3 millî judocusu, dünyanın farklı ülkelerinden kendi kategorilerinin en başarılı sporcularıyla karşılaşarak Türk bayrağını dünya kürsüsünde dalgalandırmak için mücadele verecek.

HEDEF DÜNYA KÜRSÜSÜ

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çeken Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Dünya Şampiyonası’nda ay-yıldızlı forma altında önemli bir sınav verecek.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, şampiyona öncesinde sporculara başarı dileklerini ileterek, “12 kişilik Millî Takım kadromuzda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübümüzden 3 evladımızın yer alması bizler için büyük bir gurur. Sema Nur, Süleyman ve Tahsin Efe’ye yürekten inanıyoruz. Rabbim yollarını açık etsin. İnşallah ülkemizi en güzel şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı dünya kürsüsünde dalgalandıracaklar. Sporcularımıza ve Millî Takımımıza gönülden başarılar diliyorum.” dedi.