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Yaşam Ümraniye'de korkutan yangın
Yaşam

Ümraniye'de korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-13 03:26:00 - 2024-07-13 03:26:32

Ümraniye'de ağaçlık alanda çıkan yangın korkuttu.

Olay 00.00 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'ndeki koruluk alan içinde meydana geldi. İddiaya göre park içinde bilinmeyen bir nedenle yanan bir çardaktaki kıvılcımdan çıkan yangın büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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