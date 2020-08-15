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Aktüel

Ümraniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:41:49 -
Ümraniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de, yol kenarındaki binaya çarparak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnkilap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde, Ümraniye yönünde seyir halindeki Ahmet A'nın kullandığı 45 ZC 7897 plakalı asfalt yüklü kamyon kontroldan çıkarak yol kenarındaki 2 katlı binaya çarptı. Araç daha sonra yol seviyesinden yaklaşık 5 metre aşağıdaki alana düşerek devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


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