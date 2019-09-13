Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin kişiye aşure dağıtımı havadan görüntülendi

Ümraniye Belediyesi geleneksel hale getirdiği aşure pişirme programıyla bu yıl binlerce kişiye aşure ikram etti. Alemdağ Caddesi’nde dev kazanlarda pişirilen aşurelerin dağıtımı drone ile havadan görüntülendi.

Alemdağ Caddesi’nde Ümraniye Belediyesi tarafından özenle hazırlanan aşureler kazanlarda kaynamaya başladı. İlahi rahmet ve bereket ayı olan Muharrem Ayı’nda ustalar tarafından hazırlanan aşureleri tatmak isteyen vatandaşlar Alemdağ Caddesi’ne akın etti. yaklaşık 60 bin kişiye dağıtılan aşurelerden tatmak isteyen vatandaşlar meterlerce kuyruk oluşturdu. Cadde üzerinde dağıtımı gerçekleşen aşure kalabalığı havadan görüntülendi.

Aşure dağıtım programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, cem evi temsilcileri, STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımının gösterisi ile başlayan program Sufi Devran Topluluğunun ilahileriyle devam etti.

Aşure kazanının başına geçerek vatandaşlara aşure ikram eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Muharrem Ayı’nda ve aşure gününde bizim geleneğimizi devam ettiriyoruz. Aşure ayı önemli bir ay. Bereket ayı, bolluk ayı. Hepimizin bu ayda birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe bir kez daha hissettiğimiz bir ay. Belediyemiz olarak hem bu Alemdağ Caddesi’nde 10 bin kişiye sonra da camiilerimizde en az 60 bin kişiye aşure dağıtacağız. Bolluk, bereket olsun. Tabii bu ayda üzüntülü zamanlarda olmuş. Peygamber Efendimizin biricik torunu Hüseyin Efendimiz ve diğer ashaptan şehit olanlar olmuş. Onlara da rahmetler diliyoruz” dedi.

Program, yapılan duanın ardından Başkan İsmet Yıldırım ve protokolün aşure kazanların başına geçerek vatandaşa aşure ikram etmesiyle son buldu.