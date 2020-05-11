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Aktüel

Ümraniye’de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı bulunan ve bugün açılmalarına izin verilen berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:42:19 -
Ümraniye’de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapalı bulunan ve bugün açılmalarına izin verilen berber ve kuaförlere hijyen seti dağıttı. Zabıta ekipleri ilçedeki berber ve kuaförleri tek tek ziyaret ederek hijyen malzemelerini teslim etti.


Korona virüs salgını sürecinde Ümraniye’deki tüm berber ve kuaförleri dezenfekte eden Ümraniye Belediyesi, 11 Mayıs itibari ile berber ve kuaförlerin tekrar hizmete başlaması üzerine harekete geçti. Ümraniye Belediyesi tarafından hazırlanan ve arasında 5 litrelik dezenfektan ve maskelerin de bulunduğu hijyen seti, başta bayan kuaförler olmak üzere Ümraniye’deki 600 berber ve kuaföre tek tek ulaştırıldı.


Zabıta tarafından teslim edilen hijyen seti karşısında memnuniyetlerini ifade eden kuaför, “Vallahi bir özlem çektik. Bu özlemde risk hala devam etmekte ama bu riski ne kadar asgariye düşürebilirsek o kadar iyi. Bu sadece berberler olarak değil biraz da müşterilerimize de bağlı. Çevremizde hijyen ve sosyal mesafeyi koruduğu müddetçe Allah’ın izni ile bu iş bitecek gibi gözüküyor. Ama dediğimiz gibi ne kadar önlem alırsak alalım biz bu kurallara uymadığımız müddetçe bu risk bitmez. Belediyemizden de Allah razı olsun. Tam da maske ve dezenfekte ürünleri çok gerekli. Böyle bir çalışma yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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