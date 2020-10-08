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Aktüel Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:30:53 -
Ümraniye'de atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de plastik geri dönüşüm malzemelerinin toplandığı atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Barlas Sokak'ta bulunan atık toplama merkezinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 3 bin metrekare alana kurulu atık toplama merkezinde yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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