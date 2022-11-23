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Aktüel Ümraniye'de araç takla attı: Yaralılar var
Aktüel

Ümraniye'de araç takla attı: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 21:04:00 -
Ümraniye'de araç takla attı: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küçüksu Caddesi Ümraniye Kapalı Cezaevi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DHG 365 plakalı lüks otomobil takla attı.

Kazada büyük hasar gören otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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