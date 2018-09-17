Ümraniye’de 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı ilk ders zili çaldı!

Üç aylık yaz tatilinin ardından yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’na başladı. Ümraniye’de de sabahın erken saatlerinde okullarına gelen öğrenciler ilk günün heyecanını yaşadı. Başkan Hasan Can da Ümraniye Atatürk Ortaokulu’ndaki açılış programına katılarak, çocukların heyecanına ortak oldu. Yeni eğitim ve öğretim döneminin açılışı için gerçekleştirilen törene Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu’nun yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökçimen, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar, STK Temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı ve halk oyunları gösterisiyle başlayan program da bir öğrenci de şiir okudu. Ardından program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününde öğrencilerle bir araya gelerek, onların heyecanına ortak olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan yaptığı konuşmada, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da huzur içerisinde yeni eğitim öğretim yılının açılışını yapıyoruz. Bu ülkede bilgiyi öğreten, çocuklarımızı geleceğe hazırlayan ve milletin değerleriyle çocuklarımızı buluşturan Milli Eğitim Bakanlığımız var. Çocuklarımızı bilim, kültür ve sanatla buluştururken onlara bir yandan da milli değerlerimizi aşılıyoruz. Son 14 yılda çok büyük yol aldık. Öğrencilerimizin imkanları çok güzel. Devletimiz çocukların daha iyi bir koşulda eğitim alması için büyük çaba sarf ediyor” dedi.

“Eğitim davası milli bir davadır ve milli bir seferberlik ister” diyerek konuşmasına devam eden Başkan Hasan Can, “Belediye olarak klasik hizmetlerin yanı sıra her konuda elimizden geleni yapıyoruz. Eğitimse eğitim sağlıksa sağlık. Çok şükür göreve geldiğimiz günden bu yana hangi okulumuzun ne eksiği varsa elimizden geleni yaptık. Şu anda belediyemiz tarafından yaptırılan ve açılışı beklenen 3 tane okul var” dedi.

Başkan Hasan Can, “Mesele çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi eğitilmesidir. Mesele çağdaş medeniyetlerin seviyesinin önüne geçmektir. Çocuklarımız bilimde, sanatta ve ilimde iyi yetişirken aynı zamanda vatan millet denildiği zaman da gerekli hassasiyeti göstersin istiyoruz. Milli ve dini konularda da hassas bir nesil yetiştirmek istiyoruz. Bu duygularla yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını bitirdi.

Ardından bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Bu sebeple hepimiz çok heyecanlıyız. Bu bağlamda Ümraniye Belediyesi’ne eğitim alanındaki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Öte yandan ilçedeki okullarımızı daha da güvenli hale getirerek, okul servisleri noktasında da gerekli tedbirleri aldık” dedi ve Yeni eğitim öğretim yılının herkese hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra Başkan Hasan Can’a ve tüm konuşmacılara öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Konuşmaların ardından da Başkan Hasan Can ve protokol tek tek sınavları gezerek, çocuklarla sohbet etti ve yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere zihin açıklığı diledi.

Başkan Hasan Can daha sonra Öğretmenler Odası’nda öğretmenlerle bir araya gelerek, yeni eğitim öğretim yılında kendilerine başarılar dileyerek, Okul Müdürü Saadettin Soysal’ı da makamında ziyaret etti.