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Gündem Ümraniye Cezaevi yangın son durum | Ümraniye yangın ölen yaralanan var mı?
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Ümraniye Cezaevi yangın son durum | Ümraniye yangın ölen yaralanan var mı?

Ümraniye Cezaevi yangın yaralananların isimleri | İstanbul Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Pek çok kişi ise yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığını araştırıyor. Peki, Ümraniye Cezaevi yangın söndürüldü mü?

Yeniakit Publisher
2022-02-04 20:08:00 -
Ümraniye Cezaevi yangın son durum | Ümraniye yangın ölen yaralanan var mı?

Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktı. Peki, yangın söndürüldü mü?

Ümraniye Cezaevi yangın son durum | Ümraniye yangın ölen yaralanan var mı?

Ümraniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, İnkılap Küçüksu Caddesi'ndeki cezaevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Ümraniye, Kartal ve Pendik itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Dumandan etkilenen 11 hükümlü/tutuklu, ambulanslarla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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