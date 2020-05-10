Ümraniye Belediyesi’nden çölyak hastalarına glutensiz gıda

Ümraniye Belediyesi korona virüs salgını sürecinde Ümraniye’de ve komşu ilçelerde bulunan çölyak hastası vatandaşlara glutensiz gıda dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyeden talepte bulunan çok sayıda vatandaşa, içerisinde 20 çeşit glutensiz ürünün bulunduğu gıda kolisi teslim edildi.

Ümraniye Belediyesi İstanbul’un Anadolu yakasında önemli bir çalışmaya imza attı. Korona virüs salgını nedeniyle ilk vakanın açıklandığı günden bu yana 24 bin 693 kişiye erzak kolisi dağıtımı yapan Ümraniye Belediyesi, bu süreçte çölyak hastalarını da unutmadı. Başta Ümraniye olmak üzere komşu ilçelerde yaşayan çölyak hastası vatandaşların glutensiz gıda ihtiyacına cevap veren Ümraniye Belediyesi, gıda kolilerini vatandaşların kapılarına kadar götürerek teslim etti.

Yapılan uygulamadan memnun kalan çölyak hastası Zeki Ertik, “Ben internetten öğrendim ve başvuru yaptım. Glutensiz ürün kullandığım için bu aralar sıkıntılıyız, evdeyiz. Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nde gıda mühendisi olarak görev yapan Sema Kurnaz ise, “Bu hastalık bir yaşından itibaren vücudumuza gluten almamızla birlikte ortaya çıkmaktadır. Bu genetik bir hastalıktır. Çölyak hastalığı kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisi mevcuttur. Bu hastalıkla vücudumuza glutenli besinleri almayarak bu hastalığın etkilerinden kurtulmuş oluruz” şeklinde konuştu.

Glutenli besinlerle ilgili bilgi veren Gıda Mühendisi Sema Kurnaz, “Gluten, arpa, buğday, çavdar ve yulaf gibi besinlerde bulunmaktadır ve bu besinlerden üretilen irmik, makarna, kek, börek gibi ürünlerde gluten bulunmaktadır. Glutensiz tüketebileceğimiz besinler nelerdir peki. Bunlar da soya, patates ve mısırı rahatlıkla çölyak hastaları tüketebilirler. Vatandaşlara verilen bu kolilerde reçel var, çölyak hastalarının tüketebileceği. Un ve ekmek gibi ürünlerimiz bulunmaktadır. Ümraniye Belediyesi olarak çölyak hastalarına ve glutensiz ürün tüketmek isteyen vatandaşlarımıza bu kolileri veriyoruz” diye konuştu.