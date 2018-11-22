Yücel Aydın kimdir? Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı kim oldu 2019?

Yücel Aydın AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı mı oldu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 ilin belediye başkan adaylarını cumartesi günü açıklayacağını duyurdu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 da son dakika açıklandı. Yücel Aydın AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı oldu. Yücel Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları son dakika olarak açıklandı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Küçükçekceme belediye başkan adayı oldu. AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı Mehdi Eker, AK Parti Bağcılar belediye başkan adayı Lokman Çağrıcı, AK Parti Beykoz belediye başkan adayı ise Metin Külünk oldu. AK Parti Ümraniye belediye başkan adayı Yücel Aydın oldu. Peki Ümraniye AK Parti belediye başkan adayı Yücel Aydın kimdir? İşte Yücel Aydın biyografisi.

Yücel Aydın kimdir?

Sivas İli Gölova ilçesinde 1973 yılında doğmuştur. Genç yaşta iş hayatına atılan Yücel Aydın kurucusu olduğu Aydın Tekstil ve EMPY tekstil firmalarında yönetim kurulu başkanlığı yapmaktadır. Kurmuş olduğu firmalarda ortalama 10 bin kişiye iş istihdamı sağlayarak sanayici bir işadamı olarak ülke ekonomisine katkı sunmaktadır.

Uzun yıllar İşadamları ve Kültür alanında hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşları derneklerinde Kurucu Başkan ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. İstanbul Sivalılar Derneği, Anadolu ve Sivas sanatçıları derneğinde kurucu başkanlık yaptı. Bunlar içerinde en çok öne çıkanı ise 2016 yılında 25bin üyesi bulunan Sivas Vadi Federasyonuna yönetim kurulu başkanı oldu.

İstanbul Ticaret odasında Tekstil İhracatçıları Birliğinde meclis üyeliği yapan Yücel Aydın Sivil Toplum Kuruluşları noktasında ekip ruhunu ortaya koyarak bir çok başarılı çalışmalara imza atmıştır. Ayrıca Evet Platformu, Çekmeköy Fenerbahçeliler derneği gibi bir bir çok alanda hizmet eden Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif görevlerde bulunmuştur. Eğitime ve insan yetiştirmeye çok önem veren Yücel Aydın evli ve 3 kız çocuğu babasıdır.

Ümraniye 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Hasan Can % 49.5

CHPadayı Sacit Eyüboğlu % 29.8

MHP adayı Sabri Şenel % 10.3

Ümraniye 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

AK Parti % 48.1

CHP % 22.8

HDP % 9.8

MHP % 8.8

İYİ Parti % 8,4