Ümmetin suskunluğunu Allah’a şikâyet eden “Şeyh Yasin” dualarla anılıyor

Şeyh Yasin, İsrail’in Filistin halkına direnişten başka bir seçenek bırakmadığını ifade ederek, Hamas’tan kısa süre önce kurulan Filistin İslami Cihad Hareketi ile Filistin ulusal mücadelesine yeni bir soluk getirdi. Mısır’daki eğitimi sırasında Müslüman Kardeşler Cemaati’nin (İhvan Teşkilatı) düşüncelerini benimseyen ve kurduğu Hamas’ı bu fikirler doğrultusunda şekillendiren Şeyh Yasin hem bir imam hem bir öğretmen hem de bir siyaset adamıydı. Şeyh Yasin, tekerlekli sandalyeye bağlı felçli bedenine rağmen, kendi halkının işgale karşı ortaya koyduğu direnişin zirvesine uzanan uzun soluklu aktif bir hayata katkı sağladı.

İsrail’in saldırı ve tehditlerine karşı direnişten vazgeçmeyen Şeyh Yasin, 22 Mart 2004’te tekerlekli sandalyesiyle sabah namazını kıldığı camiden çıkarken terör devleti İsrail’e ait helikopterler tarafından atılan füzelerle şehit oldu. “Allah’ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum” diyerek Filistin davasının “yalnız bırakılmışlığından” yakınan Şeyh Yasin’in suikaste kurban gitmesi, tüm İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.