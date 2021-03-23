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Gündem Ümmetin suskunluğunu Allah’a şikâyet eden “Şeyh Yasin” dualarla anılıyor
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Ümmetin suskunluğunu Allah’a şikâyet eden “Şeyh Yasin” dualarla anılıyor

22 Mart 2004’te terör devleti İsrail tarafından yapılan suikastle şehit olan Filistin direnişinin sembol ismi Şeyh Yasin dualarla anılıyor. Filistin ulusal bağımsızlık mücadelesinin 20. yüzyıldaki önde gelen sembollerinden biri olarak kabul edilen Şeyh Yasin, 1987’de kurduğu Hamas hareketiyle Filistin sahasındaki direnişin yeni adresi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:29:00 -
Ümmetin suskunluğunu Allah’a şikâyet eden “Şeyh Yasin” dualarla anılıyor

Şeyh Yasin, İsrail’in Filistin halkına direnişten başka bir seçenek bırakmadığını ifade ederek, Hamas’tan kısa süre önce kurulan Filistin İslami Cihad Hareketi ile Filistin ulusal mücadelesine yeni bir soluk getirdi. Mısır’daki eğitimi sırasında Müslüman Kardeşler Cemaati’nin (İhvan Teşkilatı) düşüncelerini benimseyen ve kurduğu Hamas’ı bu fikirler doğrultusunda şekillendiren Şeyh Yasin hem bir imam hem bir öğretmen hem de bir siyaset adamıydı. Şeyh Yasin, tekerlekli sandalyeye bağlı felçli bedenine rağmen, kendi halkının işgale karşı ortaya koyduğu direnişin zirvesine uzanan uzun soluklu aktif bir hayata katkı sağladı.

İsrail’in saldırı ve tehditlerine karşı direnişten vazgeçmeyen Şeyh Yasin, 22 Mart 2004’te tekerlekli sandalyesiyle sabah namazını kıldığı camiden çıkarken terör devleti İsrail’e ait helikopterler tarafından atılan füzelerle şehit oldu. “Allah’ım, ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum” diyerek Filistin davasının “yalnız bırakılmışlığından” yakınan Şeyh Yasin’in suikaste kurban gitmesi, tüm İslam dünyasında büyük tepkiye neden olmuştu.

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Yorumlar

Malatyali

Turkiye neden arap yarimadasindan dislandi. Reis ihvana destek verdiginden dolayi. Esat ile neden ters dustu ihvan kardesleri tutukladigi icin. Ama nerde bilmeyen cok malesef
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432

ne olursa olsun peygamberin hadisleri refarans alınsaydı d-8 türkiye önderliğinde abd natoya karşı işgale dursaydı asla ırak diğer islam ülkeleri parçalanmaz bölünmezdi şimdi hedef ergeç iran iranda bitinvi bakalım bu lanet türk milletinin irana 50 milyon türkün sebeb olduğunu anlayacakmı
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