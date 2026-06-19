Ümmetin lideri Cuma namazını Hz. Osman Camisi'nde kıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın dört bir yanında 'ümmetin lideri' olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Küçükçekmece'deki Hz. Osman Camisi'nde kıldı. Vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatleri öncesi Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Küçükçekmece'deki Hz. Osman Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını edan eden Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere camiden ayrıldı.
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