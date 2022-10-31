"Ümmet"i hedef alan TRT spikerine skandal destek! O isim, "Hadi oradan" dedirtti
TRT ekranlarından "ümmet"i hedef alan provokatör spiker Deniz Demir'e Sözcü'nün yavrusu Korkusuz'da köşe dolduran Can Ataklı'dan destek geldi.
TRT ekranlarından "ümmet"i hedef alan provokatör spiker Deniz Demir'e Sözcü'nün yavrusu Korkusuz'da köşe dolduran Can Ataklı'dan destek geldi. 27 Mayıs darbesini gerçekleştirmek için ABD'nin 'yetiştirdiği' 16 subay arasında gösterilen Mucip Ataklı'nın yeğeni olan Can Ataklı, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmenin gerçekten de suç olduğunu unutup "TRT kafasına bakın, 'Ümmet olmaktan çıktık, birey olduk' demek suç" herzelerini yumurtladı.